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Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

Верховная рада утвердила отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он написал соответствующее прошение вчера, 4 сентября. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк, за отставку Кулебы проголосовали 240 членов украинского парламента. Еще 44 депутата не голосовали, 45 — воздержались, а один депутат проголосовал против. Железняк добавил, что сам министр на заседание Рады не пришел.

Источник: Reuters

Дмитрий Кулеба возглавил МИД Украины 4 марта 2020 года. Как сообщила со ссылкой на источники «Украинская правда», новым министром может стать его первый заместитель Андрей Сибига. Последний работает в МИДе страны с апреля этого года.

За день до заявления господина Кулебы о его отставке, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер—министр реинтеграции Ирина Верещук. Также заявления на увольнение написали еще три министра.

дипломатия