Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

Дмитрий Кулеба возглавил МИД Украины 4 марта 2020 года. Как сообщила со ссылкой на источники «Украинская правда», новым министром может стать его первый заместитель Андрей Сибига. Последний работает в МИДе страны с апреля этого года.
За день до заявления господина Кулебы о его отставке, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер—министр реинтеграции Ирина Верещук. Также заявления на увольнение написали еще три министра.