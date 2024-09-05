Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

За день до заявления господина Кулебы о его отставке, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер—министр реинтеграции Ирина Верещук. Также заявления на увольнение написали еще три министра.