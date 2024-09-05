В Воронеже откроется отделение Посольства Республики Беларусь

В Воронеже появится отделение Посольства Республики Беларусь в РФ. Распоряжение об открытии подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале в четверг, 5 сентября.
Глава региона отметил, что появление в Воронеже отделения посольства подчеркивает масштабы сотрудничества, которым регион очень гордится.
— Наши братские отношения с Белоруссией крепнут. Теперь в Воронеже смогут предоставлять консульские услуги гражданам Беларуси. Это дополнительно улучшит условия для нашего общения и решения деловых вопросов. Воронеж фактически станет центром сотрудничества с Белоруссией для всего Черноземья — в сферу ответственности нового отделения предлагается включить также Липецкую, Тамбовскую, Белгородскую и Курскую области, — написал Александр Гусев.
Приоритетной задачей отделения, по словам губернатора, станет содействие торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с регионами России. У этого направления большие перспективы.
Сейчас решаются организационные вопросы, связанные с поиском помещения для размещения отделения в Воронеже.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в России отделения посольства Беларуси работают уже в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.
Воронежская область уже несколько лет сотрудничает с ООО «БелинжинирингстройИнвест». В начале августа Воронеж с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник. Он осмотрел объекты, которые в столице Черноземья возвели белорусские строители, — образовательный центр «Содружество» и стадион «Факел». Кроме того, Александру Рогожнику подробно рассказали о реализованных, текущих и перспективных проектах.