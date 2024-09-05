Сергей Аксенов наградил участников бригады народного ополчения, которые регулярно ездят в зону СВО и помогают военным. Глава Крыма передал бойцам ключи от двух автомобилей. На встрече также присутствовала глава Ялты Янина Павленко.
«Участники бригады на регулярной основе совершают поездки в зону СВО, в том числе с целью оказания гуманитарной помощи военнослужащим, выполняют другие специальные задания на территории Республики Крым», — написал Аксенов в своем Tg-канале.
Глава Крыма поблагодарил ополченцев за стойкость, мужество и самоотверженность.
Напомним, КП-Крым уже сообщала, что народное ополчения Крыма получило орден на арест главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, Зеленского возьмут тепленьким сразу же, как только от него откажутся западные хозяева.