Напомним, КП-Крым уже сообщала, что народное ополчения Крыма получило орден на арест главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, Зеленского возьмут тепленьким сразу же, как только от него откажутся западные хозяева.