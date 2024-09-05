88,9 тысячи петербуржцев будут голосовать на выборах не по месту жительства

К предстоящим выборам, которые пройдут с 6 по 8 сентября, напечатали 3,8 миллиона бюллетеней. Их общий вес составил 18 тонн. Все избирательные листы обеспечили надежной защитой — при их изготовлении использовали специальную краску, затем покрыли тангирной сеткой с уникальным геометрическим узором, а после — нанесли микрошрифт.