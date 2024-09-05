88,9 тысячи петербуржцев будут голосовать на выборах не по месту жительства

88 972 избирателя будут голосовать по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
— Менее суток осталось до начала работы избирательных участков, на которых завершается подготовка к открытию, — напомнил Мейксин.
К предстоящим выборам, которые пройдут с 6 по 8 сентября, напечатали 3,8 миллиона бюллетеней. Их общий вес составил 18 тонн. Все избирательные листы обеспечили надежной защитой — при их изготовлении использовали специальную краску, затем покрыли тангирной сеткой с уникальным геометрическим узором, а после — нанесли микрошрифт.
За ходом голосования будут следить более 7000 тысяч наблюдателей, а также делегации международных электоральных экспертов из пяти стран. Кампанию намерены освещать 300 журналистов из 34 региональных средств массовой информации. ЦИК России также организовал аккредитацию представителей федеральных СМИ.