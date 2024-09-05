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Захарова рассказала о выступлении Путина на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили руководители Китая и Малайзии, а особый акцент был сделан на духовной и культурной составляющей, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Как всегда, обозначены направления развития экономического, социального, международного», — прокомментировала Захарова выступление российского президента.

По ее мнению, важно, что на пленарном заседании выступили представители руководства других стран — крупных государств региона.

«Особый акцент сделан на цивилизационность и на ценностность, не только экономику, не только вопросы развития материальной составляющей, но и на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа», — подчеркнула представитель МИД.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.