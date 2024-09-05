Захарова рассказала о выступлении Путина на ВЭФ

«Как всегда, обозначены направления развития экономического, социального, международного», — прокомментировала Захарова выступление российского президента.
По ее мнению, важно, что на пленарном заседании выступили представители руководства других стран — крупных государств региона.
«Особый акцент сделан на цивилизационность и на ценностность, не только экономику, не только вопросы развития материальной составляющей, но и на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа», — подчеркнула представитель МИД.
Восточный экономический форум проходит