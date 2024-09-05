«Просто героические ребята»: Путин отметил подвиг 810-й бригады из Севастополя

Президент России Владимир Путин считает героями бойцов 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Об этом Президент заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщает «Вести Крым».
«Просто героические ребята. Сражаются героически», — сказал Путин.
810-я бригада в числе первых дала отпор украинским боевикам, которые вторглись в Курскую область. Благодаря им и другим подразделениям российских военных, были сорваны планы украинского командования по быстрому захвату Курской АЭС, чтобы улучшить переговорную позицию. Теперь ВСУ погрязли в продолжительных позиционных боях, а российская армия готовится к полномасштабной операции по вытеснению врага.
Морпехи-черноморцы регулярно берут украинских пленных и сжигают целые колонны западной и украинской бронетехники. Часть техники, которую режим Зеленского пригнал на Курскую землю, удалось затрофеить.
Подвиг героев из 810-й бригады отметил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Наши морпехи из 810-й бригады вновь проявляют себя на одном из сложнейших направлений — в Курской области. Гордимся нашими воинами!», — сказал губернатор города-героя.