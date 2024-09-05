«Просто героические ребята»: Путин отметил подвиг 810-й бригады из Севастополя

810-я бригада в числе первых дала отпор украинским боевикам, которые вторглись в Курскую область. Благодаря им и другим подразделениям российских военных, были сорваны планы украинского командования по быстрому захвату Курской АЭС, чтобы улучшить переговорную позицию. Теперь ВСУ погрязли в продолжительных позиционных боях, а российская армия готовится к полномасштабной операции по вытеснению врага.