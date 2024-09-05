Старовойт рассказал о модернизации инфраструктуры Восточного полигона

«Общая сумма финансирования, которая до 2035 года зафиксирована, — это более 3 триллионов рублей. Мы должны обеспечить к 2035 году провозную способность 270 миллионов тонн. Пока мы идем в точном соответствии с планом, и то, что президент озвучил, — должны к концу года обеспечить 180 миллионов тонн провозную способность», — сказал Старовойт в кулуарах ВЭФ.