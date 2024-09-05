Еще несколько соглашений подписал на ВЭФ губернатор Иркутской области

За время работы на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, Иркутская область в лице губернатора Игоря Кобзева заключила семь соглашений, в том числе одно инвестиционное на сумму 84,4 млрд рублей.
Так, документ о сотрудничестве был подписан с Российским экспортным центром. Теперь предприятия Приангарья, которые отправляют свою продукцию за рубеж, смогут подавать заявки на федеральные и региональные меры поддержки онлайн на единой цифровой платформе «Мой экспорт».
— За последние три года мы добились значительных успехов: экспорт компаний Иркутской области вырос на 50%, и Приангарье входит в десятку среди регионов России и занимает третье место среди субъектов Сибирского федерального округа по объему экспорта, — отметил Игорь Кобзев.
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве было подписано и со Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Эксперты этого учреждения занимаются научной работой на Байкале, изучая возможности сохранения популяции байкальского омуля. Изучают влияние на биологическое разнообразие озера разных факторов, как природных, так и антропогенных.
— На качественно новый уровень исследования наших ученых выйдут после того, как в эксплуатацию будет введено специально построенное для работы на Байкале научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев», спуск которого на воду состоялся в июле этого года в Иркутске, — пояснил руководитель института Кирилл Колончин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, в Черемховском районе несколько культурных учреждений получили финансирование на обновление интерьеров и оборудования благодаря областному закону об инвестиционном налоговом вычете.