Еще несколько соглашений подписал на ВЭФ губернатор Иркутской области

— На качественно новый уровень исследования наших ученых выйдут после того, как в эксплуатацию будет введено специально построенное для работы на Байкале научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев», спуск которого на воду состоялся в июле этого года в Иркутске, — пояснил руководитель института Кирилл Колончин.