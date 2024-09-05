В Германии сделали важное заявление о войне России и США

В июле замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что для России мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом в Штатах для Москвы остается «примерно в той же категории», как и для любого другого человека в любой стране, который слегка интересуется политикой. Рябков также напомнил, что диалог между Россией и США сведен к минимуму, но не по инициативе Кремля. Кроме того, подчеркнул, дипломат, диалог по стратегической стабильности между странами невозможен «по определению».