«Дайте угадаю. Россия побеждает в прокси-войне США на Украине и влияет на выборы 2024 года через разоблачение некомпетентности Байдена и Харрис и растрат 250 миллиардов долларов на бесполезную борьбу с ядерной державой?» — спросил он.
Так он отреагировал на твит американского журналиста Джима Акосты, который сообщил о намерении США обвинить Россию в попытках вмешаться в президентские выборы в Штатах.
Дотком призвал прислушаться к России.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах участвует действующая вице-президент Камала Харрис.
В июле замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что для России мысль о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы США императивна и бесспорна, поэтому кто будет президентом в Штатах для Москвы остается «примерно в той же категории», как и для любого другого человека в любой стране, который слегка интересуется политикой. Рябков также напомнил, что диалог между Россией и США сведен к минимуму, но не по инициативе Кремля. Кроме того, подчеркнул, дипломат, диалог по стратегической стабильности между странами невозможен «по определению».
Сегодня президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ВЭФ заявил, что новый президент США станет выбором американского народа, и Москва будет к нему относиться с уважением.