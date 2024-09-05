Рада утвердила Сибигу новым главой МИД Украины

Как написал он в Telegram-канале, это решение поддержали 258 депутатов. Кандидатуру Сибиги, который ранее работал в офисе президента Украины, внес ранее глава государства Владимир Зеленский.
Ранее Рада проголосовала за отставку бывшего главы ведомства Дмитрия Кулебы, который возглавлял его с марта 2020 года. Отставку Кулебы удалось утвердить только со второй попытки — накануне, когда вопрос стоял в повестке дня, его не стали выносить на голосование, так как, по данным оппозиции, пропрезидентская партия не смогла набрать нужного числа голосов.