Рада утвердила Сибигу новым главой МИД Украины

Ранее Рада проголосовала за отставку бывшего главы ведомства Дмитрия Кулебы, который возглавлял его с марта 2020 года. Отставку Кулебы удалось утвердить только со второй попытки — накануне, когда вопрос стоял в повестке дня, его не стали выносить на голосование, так как, по данным оппозиции, пропрезидентская партия не смогла набрать нужного числа голосов.