Лавров объяснил «балансом обязательств» приостановку соцвыплат в Абхазии

«Я бы не называл это обострением. Вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — сказал Лавров.