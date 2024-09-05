В Крыму подготовили 1160 избирательных участков

Для голосования на местных выборах 8 сентября в Крыму создано 1160 избирательных участков. Из них 1129 обычных и 31 в местах временного пребывания людей. Об этом сообщила пресс-служба Центра управления регионом.
В Единый день голосования в Крыму будут избирать депутатов Госсовета. Также в республике пройдет 264 избирательные кампании депутатов сельских и городских советов.
Всего избрать должны почти три тысячи депутатов различных уровней в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.
Напомним, свой выбор крымчане могут сделать с 6 по 8 сентября.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что вражеские агенты пытались дезинформировать крымчан в отношении Единого дня голосования, используя нейросеть.