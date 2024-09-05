Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону назначили исполняющего обязанности главы администрации Советского района

В Ростове-на-Дону назначили исполняющего обязанности главы администрации Советского района.

Информация об этом появилась на сайте администрации 5 сентября.

На должность назначили Никиту Паремузова. Ранее он курировал вопросы ЖКХ, строительства и сектор по распределению жилой площади.

Возможно, предыдущий глава администрации Геннадий Туркин ушёл в отставку. Причина его ухода неизвестна.

Напомним, что Геннадий Туркин был назначен главой администрации в 2020 году. Геннадий Туркин — ростовчанин, ему 58 лет. Он окончил факультет информационных технологий управления в РГУПС.

Геннадий Туркин работал в компании деятельность которой связана с электросвязью. За время своей карьеры он прошёл путь от инженера до начальника.