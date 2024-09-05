В Ростове-на-Дону назначили исполняющего обязанности главы администрации Советского района.

Информация об этом появилась на сайте администрации 5 сентября.
На должность назначили Никиту Паремузова. Ранее он курировал вопросы ЖКХ, строительства и сектор по распределению жилой площади.
Возможно, предыдущий глава администрации Геннадий Туркин ушёл в отставку. Причина его ухода неизвестна.
Напомним, что Геннадий Туркин был назначен главой администрации в 2020 году. Геннадий Туркин — ростовчанин, ему 58 лет. Он окончил факультет информационных технологий управления в РГУПС.
Геннадий Туркин работал в компании деятельность которой связана с электросвязью. За время своей карьеры он прошёл путь от инженера до начальника.