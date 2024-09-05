Беспрозванных: Калининградская область — не «один из», а особый регион

Беспрозванных назвал три приоритета: обеспечение безопасности региона, устойчивое развитие через поддержку бизнеса и качество жизни в Калининградской области.
Он подчеркнул, что Калининградская область — особый регион, требующий индивидуальных решений. Высокотехнологичные производства и агропромышленный комплекс будут обеспечивать дальнейшее развитие экономики региона. Туризм является драйвером роста и наращивает долю в ВРП.
В ходе обсуждения рассматривались вопросы транспортно-логистического комплекса, эффективности Особой экономической зоны и кадровой проблемы. Беспрозванных выразил готовность к регулярным встречам для обсуждения предложений резидентов клуба и проработки их проектов.