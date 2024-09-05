Беспрозванных: Калининградская область — не «один из», а особый регион

Он подчеркнул, что Калининградская область — особый регион, требующий индивидуальных решений. Высокотехнологичные производства и агропромышленный комплекс будут обеспечивать дальнейшее развитие экономики региона. Туризм является драйвером роста и наращивает долю в ВРП.