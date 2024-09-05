Новым премьером Франции стал Мишель Барнье

В феврале 2010 года Барнье вернулся в Еврокомиссию, возглавив отдел внутреннего рынка и услуг. В феврале 2015 года он стал специальным советником по политике обороны и безопасности Европейской комиссии. С ноября 2019 года по март 2021 года он занимал должность руководителя рабочей группы Европейского Союза по отношениям с Соединенным Королевством. В августе 2021 года Барнье выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Франции от партии «Республиканцы», но вышел из гонки еще на этапе партийного голосования за кандидата.