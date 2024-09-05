Новым премьером Франции стал Мишель Барнье

Новый премьер был выбран после серии консультаций между главой государства и основными политическими силами, пишет канал.
Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов», говорится в сообщении Елисейского дворца, выдержку из которого привел BFMTV.
Президент гарантировал, что новый премьер и будущее правительство будут соответствовать условиям, при которых они будут «максимально стабильными». Кроме того, у них будет возможность «объединять настолько широко, насколько это возможно».
Мишелю Барнье 73 года. Он стал самым пожилым французским премьером, назначенным на этот пост. Его предшественник Габриэль Атталь был самым молодым политиком в этой должности — на момент назначения ему было 34 года.
Барнье родился 9 января 1951 года в Ла Тронше в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Политикой он увлекся еще в подростковом возрасте, тогда же примкнул к голлистам (сторонникам президента де Голля).
Карьеру в политике начал в 1973 году, став руководителем одного из проектов в канцелярии министра окружающей среды Робера Пужада. В 1978 году Барнье был избран депутатом от Савойи в возрасте 27 лет, став самым молодым членом Национального собрания (нижней палаты парламента Франции). В 1993-м году вошел в правительство Франсуа Миттерана как министр окружающей среды.
Занявший в 1995 году пост президента Франции Жак Ширак в мае того же года назначил Барнье министром-делегатом по европейскому бизнесу. Позднее, в 1999—2004 годах, Барнье был европейским комиссаром по региональной политике. В 2004 году Ширак назначил Барнье министром иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена. Президент Николя Саркози в 2007 году назначил его министром сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Франсуа Фийона.
В феврале 2010 года Барнье вернулся в Еврокомиссию, возглавив отдел внутреннего рынка и услуг. В феврале 2015 года он стал специальным советником по политике обороны и безопасности Европейской комиссии. С ноября 2019 года по март 2021 года он занимал должность руководителя рабочей группы Европейского Союза по отношениям с Соединенным Королевством. В августе 2021 года Барнье выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Франции от партии «Республиканцы», но вышел из гонки еще на этапе партийного голосования за кандидата.
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