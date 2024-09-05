Трутнев рассказал о росте иностранных инвестиций в Дальний Восток

«У нас боле чем в два раза вырос процент иностранных инвестиции на Дальнем Востоке, 6−7% всегда составляли. И мы считали это нормальным. Учитывая международную обстановку, увеличение объема иностранных инвестиций до 16% расцениваю как значительный рост доверия к России», — сказал Трутнев, на итоговой пресс-конференции ВЭФ.