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Трутнев рассказал о росте иностранных инвестиций в Дальний Восток

Трутнев: процент иностранных инвестиций в Дальний Восток вырос до 16%

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что увеличение объема иностранных инвестиций в Дальний Восток до 16% он расценивает как рост доверия к Российской Федерации.

«У нас боле чем в два раза вырос процент иностранных инвестиции на Дальнем Востоке, 6−7% всегда составляли. И мы считали это нормальным. Учитывая международную обстановку, увеличение объема иностранных инвестиций до 16% расцениваю как значительный рост доверия к России», — сказал Трутнев, на итоговой пресс-конференции ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.