На Кубани бойцы СВО получили более 340 участков

Одной из востребованных мер поддержки в 2024 году стал сертификат на оплату лечения в санаториях. Путевки доступны военнослужащим, добровольцам, вдовам и вдовцам военных, погибших в зоне СВО. Сертификатом оплачивается до 100 тысяч рублей стоимости путевки, в том числе питание и проживание. Инвалидам I группы доступно до 130 тысяч.