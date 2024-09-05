На Кубани бойцы СВО получили более 340 участков

На Кубани бойцы СВО получили более 340 земельных участков. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Землю получили награжденные званием Героя России или орденами за проявленные в ходе СВО заслуги, а также семьи героев, погибших при выполнении боевых задач», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что в крае продолжат выдавать участки бойцам СВО. Кроме того, на Кубани будут совершенствовать меры поддержки семей участников СВО. В настоящее время их насчитывается около 20.
Герои СВО могут использовать участки под строительство индивидуального жилья, личное подсобное хозяйство, сад и огород.
Одной из востребованных мер поддержки в 2024 году стал сертификат на оплату лечения в санаториях. Путевки доступны военнослужащим, добровольцам, вдовам и вдовцам военных, погибших в зоне СВО. Сертификатом оплачивается до 100 тысяч рублей стоимости путевки, в том числе питание и проживание. Инвалидам I группы доступно до 130 тысяч.
Напомним, бойцы СВО из Краснодарского края, заключившие контракт с Минобороны РФ, могут получить единовременно до 1,9 млн рублей. Эта сумма состоит из региональной выплаты (1,2 млн рублей), муниципальной поддержки (от 200 до 300 тысяч рублей) и федеральной (400 тысяч рублей).