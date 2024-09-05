Новый мэр Воронежа назвал имена своих первых заместителей

Мэр Воронежа Сергей Петрин, который официально вступил в должность 4 сентября, рассказал о кадровых и структурных изменениях в администрации города. Первым заместителем главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам станет Инна Шеина, которая сейчас является руководителем управы Центрального района. Временно исполнять обязанности первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству будет Алексей Рыженин, являющийся руководителем управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.
Инна Шеина займет должность вице-мэра после согласования документов и прохождения других процедур. Алексей Рыженин, в свою очередь, остается руководителем управления.
Кадровые и структурные изменения Сергей Петрин ранее обсуждал на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава региона отметил, что мэр уже глубоко погружен в тематику коммунальной сферы, а сейчас тщательно изучает другие вопросы, которые волнуют жителей. Есть и понимание важности диалога с гражданами.
О том, что в структуре администрации будет оптимизация, Сергей Петрин рассказал накануне. Мэр Воронежа отметил, что два первых заместителя главы администрации позволят ему уйти от решения многих рутинных задач и уделять больше времени стратегической работе. Подробнее — в материале РИА «Воронеж».
Справка
Инна Шеина родилась в 1976 году в Воронеже. В 1999 году с отличием окончила Воронежскую высшую школу МВД России по специальности «Юрист», служила в органах МВД. В управу Центрального района пришла в январе 2001-го на должность начальника юридического отдела. С июля 2008-го по октябрь 2018-го была руководителем аппарата управы. С 31 октября 2018-го назначена руководителем управы Центрального района Воронежа.
Алексей Рыженин родился в 1979 году в Воронеже. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности «Юриспруденция», в 2006-м — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал в администрации Левобережного района Воронежа, в главном финансово-экономическом управлении администрации Воронежской области, а также в администрации Новохоперского района. В 2016 году перешел в администрацию Грибановского района, где сначала работал заместителем главы администрации, а впоследствии стал главой администрации района. С апреля 2020 года по март 2021-го являлся исполняющим обязанности руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. Был утвержден в должности 17 марта 2021-го.