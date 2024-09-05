Новый мэр Воронежа назвал имена своих первых заместителей

Алексей Рыженин родился в 1979 году в Воронеже. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности «Юриспруденция», в 2006-м — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал в администрации Левобережного района Воронежа, в главном финансово-экономическом управлении администрации Воронежской области, а также в администрации Новохоперского района. В 2016 году перешел в администрацию Грибановского района, где сначала работал заместителем главы администрации, а впоследствии стал главой администрации района. С апреля 2020 года по март 2021-го являлся исполняющим обязанности руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. Был утвержден в должности 17 марта 2021-го.