В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.



В статье отмечается, что они появились в Панямуне на юго-западе страны.