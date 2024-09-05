Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией

Литва разместила зубы дракона и другие укрепления возле Калининградской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В статье отмечается, что они появились в Панямуне на юго-западе страны.

«Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском — Прим. Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом».

сказал Лауринас Касчюнас
министр обороны


Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.