МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
В статье отмечается, что они появились в Панямуне на юго-западе страны.
«Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском — Прим. Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом».
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.