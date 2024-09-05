На выборах в Самарской области будут работать видеонаблюдатели

Круглосуточно за изображениями с камер видеонаблюдения будет следить особая группа независимых общественных наблюдателей — видеонаблюдатели. Они тоже прошли обучение и подготовку. Большая часть из тех, кто в этот раз будет мониторить происходящее на участке через экран компьютера, уже имеют подобный опыт.