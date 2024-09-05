Сергей Лавров рассказал о работе МИД по делу Павла Дурова

В конце августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявлены обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве в составе организованной группы, а также в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. За это ему грозит до 10 лет заключения и штраф в размере €500 тыс. В конце августа суд Парижа отпустил основателя мессенджера под залог в €5 млн. Ему запретили покидать территорию Франции, а также обязали дважды в неделю являться в полицейский участок.