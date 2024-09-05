Радий Хабиров рассказал, как изменился Красный Луч за шесть лет

"Для нас это очень важная миссия, потому что именно на территории Красного Луча, в селе Покровское, погиб и похоронен наш легендарный герой Минигали Шаймуратов, — подчеркнул Радий Хабиров. — Все эти годы мы помогали строить и ремонтировать социальные объекты, в том числе школы, садики. Продолжаем приводить в порядок дороги. В этом году также выполнили целый ряд работ.