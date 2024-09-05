ЕС заморозил гранты муниципалитетам Грузии из-за закона об иноагентах

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что грузинский закон об иноагентах не соответствует нормам и ценностям ЕС. Позднее объединение приостановило процесс приема Грузии и заморозило часть финансовой помощи республике, в частности €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира.