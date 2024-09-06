The Economist: популярность Зеленского падает — он занялся кадровыми рокировками

Напряженность между президентом и министром иностранных дел росла с начала российско-украинского конфликта. Зеленский вытащил этого занудного дипломата из относительной безвестности в 2019 году: сначала он назначил Кулебу заместителем премьер-министра, а затем министром иностранных дел. Острый на язык коммуникатор в круглых очках и галстуке от Вивьен Вествуд, больше похожий на Гарри Поттера, чем на Джона Леннона, Кулеба снискал уважение среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе. Но в конечном итоге его изощренная дипломатия перестала соответствовать грубой и эмоциональной риторике его босса.