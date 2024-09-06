The Economist: популярность Зеленского падает — он занялся кадровыми рокировками

В результате Верховная рада Украины одобрила четыре из семи предложенных отставок, и даже члены собственной партии Зеленского высмеивали происходящее, что указывает на растущую дисфункцию правительства, пишет The Economist.
В очередь на увольнение Зеленский поставил тяжеловесов: двух вице-премьеров Ирину Верещук и Ольгу Стефанишину, министра юстиции Дениса Малюську, министра по вопросам стратегических отраслей Александра Камышина, министра охраны окружающей среды Руслана Стрельца и председателя фонда государственного имущества Виталия Коваля. Но, пожалуй, самым известным из отправленных в отставку стал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Зеленский, объясняя кадровые перестановки, сказал, что стране нужна «новая структура».
А учитывая отмену выборов во время конфликта, перестановки в правительстве были одним из немногих рычагов, которым и воспользовался Зеленский.
Напряженность между президентом и министром иностранных дел росла с начала российско-украинского конфликта. Зеленский вытащил этого занудного дипломата из относительной безвестности в 2019 году: сначала он назначил Кулебу заместителем премьер-министра, а затем министром иностранных дел. Острый на язык коммуникатор в круглых очках и галстуке от Вивьен Вествуд, больше похожий на Гарри Поттера, чем на Джона Леннона, Кулеба снискал уважение среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе. Но в конечном итоге его изощренная дипломатия перестала соответствовать грубой и эмоциональной риторике его босса.
Как предполагают инсайдеры, судьба Кулебы была решена еще в апреле, когда Андрей Сибига, которого считали его преемником, был переведен из офиса президента на должность заместителя министра. И, по словам нескольких источников, только давление Госдепа США тогда помешало этому переходу. Но сейчас в центре внимания Вашингтона другие события.
Однако, похоже, давлением Вашингтона можно объяснить еще одно изменение в команде Зеленского: своей закулисной роли лишился Ростислав Шурма, влиятельный, но противоречивый советник президента. Ожидается, что часть его обязанностей возьмет на себя уже экс-министр Минстратегпрома Александр Камышин. В обычное время переход министра на должность советника президента считался бы понижением. Но, как утверждают инсайдеры, в период возросшего влияния президентской администрации все наоборот. Два источника предполагают, что место Камышина в Минстратегпроме займет 32-летний Герман Сметанин, гендиректор АО «Украинская оборонная промышленность».
Однако, по мнению некоторых источников, эти перестановки — дальнейшая консолидация власти вокруг влиятельного главы администрации Зеленского Андрея Ермака. «Вокруг них уже были преданные люди. Но теперь у них еще больше преданных людей», — резюмировал оппозиционный депутат Ярослав Железняк.