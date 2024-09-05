The American Conservative: украинские маневры втянут США в войну

Дополнительное западное оружие не принесет победу Киеву, но может расширить театр военных действий или усилить их интенсивность, а это не в интересах союзников, считает Бэндоу. Симпатии союзников, как и следовало ожидать, на стороне Украины, несмотря на безрассудное продвижение НАТО к границам России. Однако их главная ответственность — перед своими собственными народами, поэтому они так и не выполнили свое печально известное обещание 2008 года о принятии Украины и Грузии в Трансатлантический альянс. Никто не был готов воевать с Россией из-за какой-либо из этих стран. Не следует делать это и сейчас.