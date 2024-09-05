Теперь официальные лица в Киеве указывают на присутствие ВСУ в Курской области как на причину для Вашингтона отменить ограничения на передачу Украине ракет дальнего радиуса действия. Украинские чиновники предоставили администрации Байдена длинный список потенциальных целей для ATACMS, количество которых, вероятно, исчисляется сотнями, говорится в статье The American Conservative.
Хотя способность наносить мощные удары вглубь России может поднять боевой дух ВСУ, исход конфликта определит наземная битва, и здесь Киев проигрывает. Зеленский рискует потерпеть перманентный стратегический провал на востоке в обмен на временный тактический успех в Курской области. Москва продолжает отвоевывать территории на Донбассе и вскоре сможет установить контроль над всем Донбассом и обеспечить безопасность Крыма.
Дополнительное западное оружие не принесет победу Киеву, но может расширить театр военных действий или усилить их интенсивность, а это не в интересах союзников, считает Бэндоу. Симпатии союзников, как и следовало ожидать, на стороне Украины, несмотря на безрассудное продвижение НАТО к границам России. Однако их главная ответственность — перед своими собственными народами, поэтому они так и не выполнили свое печально известное обещание 2008 года о принятии Украины и Грузии в Трансатлантический альянс. Никто не был готов воевать с Россией из-за какой-либо из этих стран. Не следует делать это и сейчас.
Киев все еще способен противостоять Москве только благодаря союзнической подготовке и вооружению. До начала конфликта западные политики шутили, что, хотя они не могут привести Украину в НАТО, они ведут НАТО на Украину, вооружая и обучая ее армию. С февраля 2022 года страны-члены НАТО лишают себя собственных арсеналов, снабжая оружием Киев. Более того, власти США и европейских стран разместили свои войска и другие силы непосредственно на территории Украины. Многие из них фактически являются комбатантами, предоставляя разведданные и управляя высокотехнологичным оружием.
Однако Зеленский продолжает делать все возможное, чтобы втянуть США в войну. Осенью 2022 года он, по словам Бэндоу, одобрил план уничтожения немецкого газопровода «Северный поток-2», одновременно обвинив Россию и настаивая на том, чтобы НАТО сочла этот инцидент поводом к войне. После этого Зеленский обвинил Россию в нанесении смертоносного удара по Польше с помощью сбившейся с пути украинской ракеты и потребовал, чтобы союзники вступили в войну. Пару недель назад он снова подтолкнул Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия дальнего радиуса действия.
Более того, пока помощь союзников Киева не имеет решающего значения, у Путина есть веские причины отказаться от бомбардировок, вовлекающих США и НАТО в войну.
Аналогичная сдержанность прослеживается и в поведении Москвы на международной арене. Недавно, как пишет Бэндоу, Путин пригрозил вооружить противников Вашингтона — от Северной Кореи до йеменской «Ансар Аллах». Но пока Москва поддерживает теплые или по крайней мере цивилизованные отношения с другими странами, включая Южную Корею и Саудовскую Аравию, она хранит свои ракеты дома.
Чем больше союзники поддерживают Киев, тем выше вероятность расширения и эскалации конфликта. Путин, возможно, будет готов рискнуть всем, если начнет опасаться поражения России, потери Донбасса и Крыма, а также краха своего правительства и/или своего отстранения от должности, предполагает Бэндоу.
К сожалению, попытки Украины заманить Запад в ловушку продолжаются. Администрация Зеленского надеется, что Джо Байден разойдется, перед тем как освободит свой пост в январе 2025 года. Согласно Politico, «есть признаки того, что Байден может захотеть сделать что-то масштабное для Украины, возможно, снять некоторые ограничения — перед выборами, теперь, когда он не баллотируется».
Неназванный украинский чиновник сказал: «Какое наследие администрация Байдена хочет оставить Украине? У них есть шанс что-то изменить. И мы призываем их это сделать сейчас».
Однако наследием Байдена должно стать обеспечение будущего Америки, отмечает автор статьи. Главной обязанностью всех союзников, включая США, является забота о собственных народах. И сегодня речь идет не только о том, чтобы избежать войны с Россией, хотя сама по себе эта цель достаточно важна, чтобы воздержаться от участия в российско-украинском конфликте. Вашингтону следует подумать о том, какой порядок в сфере безопасности возникнет после конфликта и как изменится глобальный баланс сил.
Без нужды США способствовали сплачиванию России и Китая, подталкивали обе страны в сторону Ирана и — что еще более невероятно — в сторону йеменских хуситов, мотивировали Москву и Пекин ослабить давление на Пхеньян. Теперь будет недостаточно просто положить конец конфликту — союзникам нужно будет восстановить отношения с Москвой и побудить ее дистанцироваться от Китая, считает Бэндоу.
Тем не менее Россия слишком важна, чтобы отдавать ее в руки потенциальных противников Америки, пишет Бэндоу. Предоставив Украине средства для убийства российских военнослужащих, союзникам придется справиться с трудной задачей — примириться с Москвой.
Российско-украинский конфликт — это современная трагедия. Он является результатом высокомерия союзников, их глупой решимости игнорировать проблемы безопасности России. Союзникам, вместо того, чтобы еще больше разжигать конфликт, следует обсудить с Москвой, как восстановить мир. И как предотвратить подобный взрыв в других местах — как на Ближнем Востоке, так и в Азии.