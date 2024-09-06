The National Interest: можно ли избежать войны на Корейском полуострове

Попытки администрации Байдена оказать давление на Северную Корею с помощью экономических санкций и политической изоляции без дипломатического взаимодействия не только не замедлили стремление Пхеньяна разработать собственное ядерное оружие, но и подтолкнули отшельническую державу ускорить темпы вооружения, пишет TNI.
Еще хуже то, что ошибочная политика Белого дома побудила Ким Чен Ына отказаться от тридцатилетнего стремления династии Ким оградить себя от набирающего мощь Китая. Пхеньян разорвал все дипломатические отношения с Вашингтоном и Сеулом, а ограничения, согласованные Севером и Югом, запрещавшие проведение многих видов учений на Корейском полуострове и вблизи него и неоднократно нарушенные обеими сторонами, больше не действуют.
Самое опасное в этой ситуации то, что все шаги, предпринимаемые Северной и Южной Кореей для наращивания мер сдерживания, и угрожающая риторика только повышают вероятность смертоносных столкновений, которые могут быстро перерасти в войну.
Одних лишь мер сдерживания недостаточно для предотвращения войны на Корейском полуострове. В этом необходимо убедить союзников США и Северную Корею.
Китай не хочет проблем на своих границах, а война на полуострове может поставить Пекин перед сложным выбором: вмешаться в конфликт военным путем и поддержать Пхеньян или рискнуть эскалировать его до ядерной войны. В этот момент Вашингтон тоже может блефовать: вступить ли в обычную войну с Китаем или прибегнуть к собственной ядерной эскалации.
Китай, например, может продемонстрировать Сеулу и Токио свою готовность вступить в трехсторонний диалог по ряду спорных вопросов, а также может воздержаться от военно-морских учений вблизи корейских вод.
Вашингтон, со своей стороны, может удержать Сеул от проведения особенно провокационных военных учений и скорректировать темпы развертывания передовых видов вооружений, например бомбардировщиков В-52 и В-1. Также Вашингтон может призвать Сеул не демонизировать своего северного соседа и смягчить риторику. Более значимым шагом стала бы приостановка запланированных крупномасштабных совместных учений США и Южной Кореи, которые вызывают резкое недовольство Пхеньяна.
В зависимости от реакции Пхеньяна и Сеула Вашингтон мог бы попытаться наладить дипломатические каналы с Северной Кореей и поработать над тем, что бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «принципиально иными стратегическими отношениям с Северной Кореей». Это обещание можно подчеркнуть в письме Ким Чен Ыну за подписью — возможно — президента Харрис, которая бы обязалась провести переговоры о прекращении войны в качестве отправной точки мирного процесса на Корейском полуострове. Такие шаги, как говорится в статье, могли бы предотвратить растущую угрозу войны.