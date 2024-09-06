The National Interest: можно ли избежать войны на Корейском полуострове

В зависимости от реакции Пхеньяна и Сеула Вашингтон мог бы попытаться наладить дипломатические каналы с Северной Кореей и поработать над тем, что бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «принципиально иными стратегическими отношениям с Северной Кореей». Это обещание можно подчеркнуть в письме Ким Чен Ыну за подписью — возможно — президента Харрис, которая бы обязалась провести переговоры о прекращении войны в качестве отправной точки мирного процесса на Корейском полуострове. Такие шаги, как говорится в статье, могли бы предотвратить растущую угрозу войны.