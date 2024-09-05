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Столтенберг: Страны НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет

В НАТО активно обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет для атак, рассказывает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также уточнил, что возможность достижения военных объектов на территории России крайне важна для Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

Источник: Reuters

«Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему. Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», — слова Столтенберга передает Reuters.

Ранее сообщалось, что США не были предупреждены о подготовке атаки на Курск не только из-за человеческого фактора, а еще и из-за страха утечки данных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что в конце августа телеканал CNN сообщал о том, что руководству Киева не стоит надеяться на новые крупные поставки оперативно-тактических ракет ATACMS от Вашингтона из-за их ограниченного количества на американских складах.

НАТО