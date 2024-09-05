Столтенберг: Страны НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет

«Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему. Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», — слова Столтенберга передает Reuters.
Ранее сообщалось, что США не были предупреждены о подготовке атаки на Курск не только из-за человеческого фактора, а еще и из-за страха утечки данных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что в конце августа телеканал CNN сообщал о том, что руководству Киева не стоит надеяться на новые крупные поставки оперативно-тактических ракет ATACMS от Вашингтона из-за их ограниченного количества на американских складах.