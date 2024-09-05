Слуцкий не нашел плюсов в замене главы МИД Украины Кулебы на Сибигу

В качестве руководителя украинской дипмиссии в Анкаре он также обвинял Россию в попытке исказить «историческую правду» за счет празднования 9 Мая. Тогда Сибига заявил, что «Россия цинично искажает историческую правду, представляя себя в роли главного “антифашиста”». Дипломат также назвал Москву причиной конфликтов на всем постсоветском пространстве и вообще жаловался на «информационную войну» против Украины. При этом послом в Турции Сибига был с 2016 по 2021 год.