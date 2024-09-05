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Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Правительство США в четверг предъявило обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях, говорится в обнародованном в четверг документе американского минюста.

Источник: © РИА Новости

Саймсу и его жене вменяют участие в двух схемах по обходу санкций. Как полагает американская юстиция, по первой схеме политолог оказывал услуги Первому каналу, за что получил более миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников.

Кроме того, утверждается, что Саймсы участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть доходы от подсанкционной деятельности.

В документе также говорится, что сейчас супруги «находятся на свободе, предположительно, в России». Обоих обвиняют по трем пунктам. Максимально возможное наказание, которое грозит Саймсу и его жене, — по 60 лет тюрьмы каждому.

В середине августа Федеральное бюро расследований провело обыски в доме Саймса в в штате Вирджиния. Политолог заявил, что он живет в Москве и не был в Соединенных Штатах с октября 2022 года, а об обыске его не уведомляли.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил Саймсу поддержку и отметил, что в США сейчас идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, как во времена маккартизма.