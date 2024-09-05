Президент Польши обвинил премьера страны в сотрудничестве с ФСБ

«Между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России в 2012 году было подписано соглашение о сотрудничестве. Это случилось тогда, когда у власти стоял господин премьер Туск, и он выразил согласие на эту сделку. Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и России до сих пор продолжается? Ибо это так выглядит», — отметил польский лидер.