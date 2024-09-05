США обвинили шесть россиян в кибератаках против Украины и стран НАТО

По версии ведомства, россияне «участвовали в сговоре с целью взлома, получения данных, организации утечки информации», полученной с компьютеров, связанных с украинским правительством, а также с порчей украинских компьютерных систем. Это якобы было связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Лица, о которых идет речь, также якобы осуществляли кибератаки против «стран, которые поддерживали Украину, включая США и 25 других стран НАТО».