США обвинили шесть россиян в кибератаках против Украины и стран НАТО

По версии ведомства, россияне «участвовали в сговоре с целью взлома, получения данных, организации утечки информации», полученной с компьютеров, связанных с украинским правительством, а также с порчей украинских компьютерных систем. Это якобы было связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Лица, о которых идет речь, также якобы осуществляли кибератаки против «стран, которые поддерживали Украину, включая США и 25 других стран НАТО».
Обвинения предъявлены Юрию Денисову, Владиславу Боровкову, Денису Денисенко, Дмитрию Голошубову, Николаю Корчагину и Амину Стигалу. Минюст США утверждает, что первые пятеро из шести россиян являются сотрудниками ГРУ. Американские власти предлагают выплатить по $10 млн за сведения о местоположении каждого из шести обвиняемых.
В документе говорится, что россияне якобы применили программные средства WhisperGate для осуществления кибератаки на компьютерные сети ряда украинских ведомств Украины, включая финансовое, внешнеполитическое и энергетическое.