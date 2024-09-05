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Василий Голубев назвал три главных события в Ростовской области в 2024 году

Рейтинг значимых событий в Ростовской области составил губернатор Голубев.

Три самых значимых события в 2024 году в Ростовской области назвал губернатор Василий Голубев. Глава региона перечислил их в рамках блиц-опроса во время прямой линии с жителями Дона.

— Я думаю, что значимых событий больше, чем три. Но, если взять три, то это и активное развитие промышленного производства — строительство новых заводов, которые появились в Ростове и Таганроге, — пояснил губернатор. — И продолжение Ростовского транспортного кольца. Этот проект имеет принципиальное значение в будущем.

Также Василий Голубев подчеркнул важность международных связей донского региона.

— Они вышли на новый уровень. Мы планируем подписание соглашений о побратимских отношениях с Китаем и Вьетнамом.

Но тремя событиями губернатору ограничиться не удалось.

— Открытие детского хирургического центра в Ростове можно даже поставить первым в рейтинге. Три главных качества этого объекта — скорость, качество и полезность врачей. И в этом убедились уже тысячи детей.