Белый дом прокомментировал слова Путина о выборах в США

«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал в них вмешиваться», — заявил представитель Белого дома в ходе онлайн-брифинга с журналистами (цитата по ТАСС).
Владимир Путин во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме сказал, что в Кремле считают Камалу Харрис фаворитом на президентских выборах в США после того, как действующий президент страны Джо Байден вышел из президентской гонки. При этом он отметил, что конечный выбор будет делать американский народ, а российское правительство будет относиться к этому выбору с уважением.
Выборы президента США пройдут через два месяца, 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии стал Дональд Трамп, уже занимавший пост президента страны с 2017 по 2021 год. Изначально ожидалось, что кандидатом от демократов станет Джо Байден, однако он снял свою кандидатуру. Вместо него баллотироваться от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.