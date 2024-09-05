Белый дом прокомментировал слова Путина о выборах в США

Владимир Путин во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме сказал, что в Кремле считают Камалу Харрис фаворитом на президентских выборах в США после того, как действующий президент страны Джо Байден вышел из президентской гонки. При этом он отметил, что конечный выбор будет делать американский народ, а российское правительство будет относиться к этому выбору с уважением.