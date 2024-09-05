Лавров объяснил приостановку соцвыплат в Абхазии балансом обязательств

«К чему приведет нас такая ситуация, как из нее выходить, какая ситуация сложится в Абхазии, если такая конфронтация [с Россией] будет продолжаться? Я думаю, что наше общество должно быть обеспокоено в первую очередь именно этими вопросами До конца года, если будут сохраняться санкции, многие пострадают. Будем думать, как выходить из этой ситуации», — сказал Шамба.