Трампа смутил ироничный комментарий Путина про поддержку Харрис

Российский лидер ранее с иронией заявил, что Москва после того, как действующего главу государства Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, поддерживает Харрис. Путин при этом отметил, что «в конечном итоге выбор за американским народом».
«Он поддержал Камалу. Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — сказал Трамп, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост страны. В августе она стала кандидатом в президенты США от демократов, ее основным соперником на выборах будет республиканец Трамп.
Россия неоднократно заявляла о том, что никогда не допускала вмешательства в выборы США и не намерена этого делать, отвергала эти обвинения в свой адрес.