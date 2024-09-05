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Сырский объяснил смысл наступления ВСУ в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью телеканалу CNN заявил, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления российских войск, поскольку силы Киева «якобы не дали» армии РФ действовать.

Источник: AP 2023

«Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы (враг) мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — объяснил смысл наступления на российский регион Сырский.

По его словам, атаковав Курскую область, ВСУ не позволили России использовать регион как плацдарм для наступления, и якобы отвлекли часть сил с других направлений. Также, добавил Сырский, украинская армия создала «зону безопасности», чтобы не допустить обстрелов через границу.

5 сентября Вооруженным силам России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.