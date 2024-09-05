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Байден вновь исключил помилование своего сына

Президент США Джо Байден по-прежнему не намерен даровать помилование своему сыну Хантеру. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Источник: Reuters

Кроме того, Жан-Пьер отрицает возможность смягчения наказания Хантеру Байдену в связи с его намерением признать вину. Она отказалась пояснить, связано ли ожидаемое решение сына главы Белого дома признать вину в неуплате налогов с выходом Байдена из предвыборной гонки.

Ранее адвокат Эбби Лоуэлл сообщил, что Хантер Байден собирается изменить заявление по предъявленным ему федеральным обвинениям, связанным с неуплатой налогов, и признать вину.

В начале декабря 2023 года сыну президента предъявили девять обвинений в неуплате налогов, 53-летнему Байдену-младшему может грозить до 17 лет лишения свободы.

Байден Джо