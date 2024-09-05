Байден вновь исключил помилование своего сына

Кроме того, Жан-Пьер отрицает возможность смягчения наказания Хантеру Байдену в связи с его намерением признать вину. Она отказалась пояснить, связано ли ожидаемое решение сына главы Белого дома признать вину в неуплате налогов с выходом Байдена из предвыборной гонки.