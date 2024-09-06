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Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен — РИА Новости. Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта, заявило посольство РФ в Буэнос-Айресе.

Источник: © РИА Новости

«Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы», — говорится в комментарии дипмиссии.

Посольство отметило, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ.

О том, что среди погибших были действующие военнослужащие, заявляли и киевские власти, по сути подтверждая, что указанный объект являлся легитимной военной целью, добавили в посольстве РФ.

«Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее», — заключила дипмиссия.