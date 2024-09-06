Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

«Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы», — говорится в комментарии дипмиссии.
Посольство отметило, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ.
О том, что среди погибших были действующие военнослужащие, заявляли и киевские власти, по сути подтверждая, что указанный объект являлся легитимной военной целью, добавили в посольстве РФ.
«Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее», — заключила дипмиссия.