Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

Посольство отметило, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ.