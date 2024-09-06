Союзники Украины в Рамштайне обсудят передачу Киеву средств ПВО и боеприпасов

«Мы знаем, что ПВО является одним из главных приоритетов для украинцев. Это совершенно точно будет обсуждаться завтра. Мы также знаем, что снаряды калибра 155 мм тоже являются приоритетом для Украины, и это тоже, уверена, будет обсуждаться», — сказала она. Сингх добавила, что участники встречи обсудят и дополнительные потребности Киева по линии коалиций, созданных в рамках контактной группы.
Очередная встреча на базе Рамштайн состоится 6 сентября. В ней примет участие министр обороны США Ллойд Остин.
С момента начала Россией специальной военной операции западные государства многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.