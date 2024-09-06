Союзники Украины в Рамштайне обсудят передачу Киеву средств ПВО и боеприпасов

«Мы знаем, что ПВО является одним из главных приоритетов для украинцев. Это совершенно точно будет обсуждаться завтра. Мы также знаем, что снаряды калибра 155 мм тоже являются приоритетом для Украины, и это тоже, уверена, будет обсуждаться», — сказала она. Сингх добавила, что участники встречи обсудят и дополнительные потребности Киева по линии коалиций, созданных в рамках контактной группы.