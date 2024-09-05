Саймс вырос в Москве в семье известных советских правозащитников (при рождении у него была фамилия Симис). В 1973 году в возрасте 25 лет эмигрировал в США, где сделал видную политическую карьеру. Издавал политический журнал The National Interest, возглавлял Центр по российским и евроазиатским программам в Фонде Карнеги, а также Центр национальных интересов в Вашингтоне с момента его основания до декабря 2022 года. На последнее место Саймса назначил сам ~президент США Ричард Никсон.~ Политолог был его неофициальным советником по внешней политике, они вместе посещали Россию и Украину. При этом некоторые советские эмигранты изначально подозревали Саймса в работе на советскую власть.