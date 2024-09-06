В Пентагоне оценили последствия применения Киевом ракет высокой дальности

«Воздействие от данного шага будет очень незначительным и будет представлять собой очень незначительную стратегическую ценность», — сказала в ходе брифинга Сингх, отвечая на вопрос о том, почему США не передают Киеву вооружения с высокой дальностью поражения.
Представительница Пентагона, сославшись на данные американской разведки, выступила с утверждением, что «90% самолетов», задействованных в спецоперации РФ на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных Киеву территорий.
«Таким образом, эти аэродромы находятся за пределами досягаемости (дальнобойных ракет — ред.) ATACMS, поэтому данные ракеты не смогут достичь этих аэродромов», — указала Сингх.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.