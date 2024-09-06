Дуров впервые прокомментировал предъявленные ему во Франции обвинения

Дуров рассказал, что полиция в Париже допрашивала его в течение четырех дней. Он назвал удивительными претензии со стороны властей Франции, пояснив, что у Telegram есть представитель в Евросоюзе, который отвечает на запросы, а у французских властей было множество способов связаться с Павлом Дуровым лично. Он также утверждает, что помог создать «горячую линию» для борьбы с терроризмом во Франции.
По его словам, если какая-то страна недовольна работой определенного сервиса, то «общепринятой практикой» является подача судебного иска. «Использование законов, принятых в эпоху до смартфонов, для обвинения гендиректора (сервиса.— “Ъ”) в преступлениях, совершенных третьими лицами на его платформе, является ошибочным подходом… Ни один новатор не создаст новые инструменты, зная, что он может быть привлечен к ответственности за потенциальное злоупотреблением этими инструментами», — считает Дуров.
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