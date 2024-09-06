Дуров впервые прокомментировал предъявленные ему во Франции обвинения

Дуров рассказал, что полиция в Париже допрашивала его в течение четырех дней. Он назвал удивительными претензии со стороны властей Франции, пояснив, что у Telegram есть представитель в Евросоюзе, который отвечает на запросы, а у французских властей было множество способов связаться с Павлом Дуровым лично. Он также утверждает, что помог создать «горячую линию» для борьбы с терроризмом во Франции.