В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине

Погибший украинский пилот Алексей Месь с позывным Moonfish («Рыба-Луна»), не был одним из тех, насчет кого тревожились инструкторы. Он вместе с сослуживцами прошел ускоренный курс обучения на датской военной авиабазе в Скридструпе, программу адаптировали к сценариям, с которыми им придется столкнуться на поле боя. Источник WSJ уточнил, что в тренировках больше времени решили уделить противовоздушной обороне, а не на изучении всех задач, которые способен выполнять истребитель.