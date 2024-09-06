Пентагон: Разрешение на удары по РФ не поможет ВСУ справиться с ее авиацией

Даже если украинские военные и получат от США разрешение бить американским оружием по целям на территории России, это не поможет им победить в конфликте. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, ВСУ перед российской авиацией бессильны.
Как пояснила Сингх, армия Украины не сможет достичь успехов на поле боя даже при наличии разрешения на удары вглубь России. А все потому, что ВС РФ обладают преимуществом в небе. При этом основная часть российских аэродромов располагаются в сотнях километрах от контролируемых Киевом территорий, и американские дальнобойные ракеты ATACMS долететь до них попросту не смогут. К тому же количество этих снарядов весьма ограничено.
«Повторюсь, влияние [на ситуацию на поле боя соответствующего разрешения] будет весьма незначительным, а стратегическая ценность очень мала», — цитирует заместителя пресс-секретаря Пентагона ТАСС.
Напомним, Киев не раз требовал от Запада снять ограничения на применение дальнобойных ракет по территории РФ. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Вашингтону передан целый список целей в России для ударов.
Между тем в Кремле заявляли, что ВСУ уже бьют западным дальнобойным оружием по российской территории, так как ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области — часть РФ.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, настойчивые просьбы Киева снять ограничения на удары вглубь России напрямую связаны с неудачами ВСУ на фронте.