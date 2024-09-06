Пентагон: Разрешение на удары по РФ не поможет ВСУ справиться с ее авиацией

Как пояснила Сингх, армия Украины не сможет достичь успехов на поле боя даже при наличии разрешения на удары вглубь России. А все потому, что ВС РФ обладают преимуществом в небе. При этом основная часть российских аэродромов располагаются в сотнях километрах от контролируемых Киевом территорий, и американские дальнобойные ракеты ATACMS долететь до них попросту не смогут. К тому же количество этих снарядов весьма ограничено.