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Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Москва примет ограничительные меры против американских СМИ в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия Сегодня», часть из них уже работает, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Зеркальных мер быть не может. В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», — сказал Песков, комментируя санкции Вашингтона против «России Сегодня».

Он добавил, что часть санкций против американских средств массовой информации уже работает.

В среду США ввели ограничительные меры против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.

Песков Дмитрий
санкции