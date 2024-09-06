Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США

«Зеркальных мер быть не может. В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», — сказал Песков, комментируя санкции Вашингтона против «России Сегодня».
Он добавил, что часть санкций против американских средств массовой информации уже работает.
В среду США ввели ограничительные меры против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.