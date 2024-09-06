Дмитрий Демешин: Наш президент поддержал Хабаровский край конкретными решениями

— У нас будет построен Кузнецовский тоннель, мост через реку Амур в районе Комсомольска-на-Амуре. И более того, на всем протяжении железнодорожный путь будет электрифицирован. Это даст нам возможность запускать электропоезда и электричками сшивать наши населенные пункты. О том, что запустим электропоезда по завершении реконструкции БАМа, мы также детально проговорили и с главой РЖД Олегом Белозеровым на полях ВЭФ, — заявил Дмитрий Демешин.