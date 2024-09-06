Британия передаст Украине еще 650 многоцелевых ракет Martlet

Новый пакет помощи стоимостью более £160 млн ($210 млн) был анонсирован в преддверии встречи западной контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября. Ожидается, что дополнительная партия ракет Martlet будет передана Лондоном Киеву к концу 2024 года.