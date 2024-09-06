Финский профессор обвинил Европу в двойных стандартах после заявления Путина

Путин назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода «Северный поток». По его словам, 27,5 млрд кубических метров газа пошло бы в Германию через «Северный поток», если бы они договорились с Москвой включить поток. Президент высказал непонимание отказа от такого решения.