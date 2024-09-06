Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Independent: британский генерал-майор лишился звания, поцеловав девушку в губы

Источник: Российская газета

В Британии генерал-майор лишился своего звания из-за приставания к девушке в пьяном виде. Об этом сообщает газета Independent.

По информации издания, Джеймс Роддис признался, что поцеловал девушку в губы без ее согласия.

Произошло это во время командировки. Британский военный, употребив спиртное, начал в караоке-баре трогать за волосы незнакомую девушку, а затем поцеловал ее. Происходящее снял на видео очевидец.

«Такое поведение привело к печальным последствиям — генерал-майор лишился своего звания», — говорится в статье.

При этом отмечается, что за 30 лет службы Роддис получил множество наград. Среди них — рыцарский Орден Британской империи и орден «За выдающиеся заслуги».

Адвокат офицера заявил, что его клиент не смог распознать сигналы со стороны девушки, которая не хотела целоваться. «Он уже извинился», — приводит газета слова защиты.

В июле Роддис подал в отставку по собственному желанию.