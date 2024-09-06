Песков выступил за полную свободу информации, но не в условиях войны

«Я считаю, что ограничивать информацию нельзя», — заявил представитель Кремля в интервью ТАСС. «Если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — подчеркнул он.
Не уподобляться Западу
«В наше время, когда мы вышли на уровень критической конфронтации России со странами коллективного Запада, к сожалению, даже самые уважаемые международные средства массовой информации зачастую не гнушаются говорить неправду. Это плохо. В этом плане им уподобляться никак нельзя», — считает представитель Кремля.
Для примера он привел ТАСС: «ТАСС должен держать свою марку СМИ, которое говорит правду, говорит правду аргументированно, и несет ее и у себя в стране, и за рубежом».
О работе СМИ
Представитель Кремля обратил внимание на постоянное развитие информационных технологий, которые «сейчас кардинальным образом отличаются от тех технологий, которые были в начале прошлого века».
По мнению пресс-секретаря президента, между СМИ существует «очень сильная конкуренция». «Средства доставки информации обеспечивают, наверное, 100%-ную глобализацию всех процессов. И даже у нас в стране с нашими СМИ конкурируют международные СМИ, потому что они имеют возможность доводить до наших граждан информацию», — пояснил он. «Здесь нельзя топтаться на месте, здесь нельзя допускать технологическое отставание, контентное отставание. Поэтому условия для работы очень жесткие», — предупредил Песков.