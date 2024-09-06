Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков выступил за полную свободу информации, но не в условиях войны

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в необходимости цензуры в нынешних военных условиях, хотя является сторонником полной свободы слова.

«Я считаю, что ограничивать информацию нельзя», — заявил представитель Кремля в интервью ТАСС. «Если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — подчеркнул он.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — пояснил Песков.

Не уподобляться Западу

«В наше время, когда мы вышли на уровень критической конфронтации России со странами коллективного Запада, к сожалению, даже самые уважаемые международные средства массовой информации зачастую не гнушаются говорить неправду. Это плохо. В этом плане им уподобляться никак нельзя», — считает представитель Кремля.

Для примера он привел ТАСС: «ТАСС должен держать свою марку СМИ, которое говорит правду, говорит правду аргументированно, и несет ее и у себя в стране, и за рубежом».

О работе СМИ

Представитель Кремля обратил внимание на постоянное развитие информационных технологий, которые «сейчас кардинальным образом отличаются от тех технологий, которые были в начале прошлого века».

«Но суть работы любого средства массовой информации одна — это доводить до граждан своей страны и до граждан и правительств других стран суть происходящего, позицию руководства, позицию политических партий, рассказывать об экономических процессах», — добавил он.

По мнению пресс-секретаря президента, между СМИ существует «очень сильная конкуренция». «Средства доставки информации обеспечивают, наверное, 100%-ную глобализацию всех процессов. И даже у нас в стране с нашими СМИ конкурируют международные СМИ, потому что они имеют возможность доводить до наших граждан информацию», — пояснил он. «Здесь нельзя топтаться на месте, здесь нельзя допускать технологическое отставание, контентное отставание. Поэтому условия для работы очень жесткие», — предупредил Песков.

Песков Дмитрий