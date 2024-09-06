Песков выступил за полную свободу информации, но не в условиях войны

По мнению пресс-секретаря президента, между СМИ существует «очень сильная конкуренция». «Средства доставки информации обеспечивают, наверное, 100%-ную глобализацию всех процессов. И даже у нас в стране с нашими СМИ конкурируют международные СМИ, потому что они имеют возможность доводить до наших граждан информацию», — пояснил он. «Здесь нельзя топтаться на месте, здесь нельзя допускать технологическое отставание, контентное отставание. Поэтому условия для работы очень жесткие», — предупредил Песков.